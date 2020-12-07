Хомчак рассказал, сколько российских военных на Донбассе

На Донбассе сейчас около трех тысяч кадровых российских военных. Фото: Минобороны

На Донбассе сейчас около трех тысяч кадровых российских военных. Это офицеры, которые помогают местным командирам.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак в интервью "Фактам". Он отметил, что такими данными обладает украинская разведка.

"По данным разведки, не более трех тысяч. Это офицеры-инструкторы и офицеры, которые помогают местным командирам. Самый высокий чин, который нам известен, - генерал-майор Вооруженных сил России Якубов", - сказал Хомчак.

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Хомчак заявил, что Вооруженные силы Украины готовятся к наступлению на Донбассе. И пойдут к нему в случае такого приказа.