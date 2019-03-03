Гвардейцы задержали наемника оккупантов

Гвардейцы задержали наемника оккупационных войск. Фото: штаб ООС.

На Луганщине во время несения службы на блокпосту, очередная смена 3-й оперативной бригады Национальной гвардии Украины задержала подозрительного гражданина.

Задержанный оказался причастным к сотрудничеству с российско-оккупационными войсками, передает штаб ООС.

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Во время проверки документов гвардейцы с помощью базы данных Национальной полиции установили, что мужчина в розыске. Подозревается в причастности к вооруженным формирований Российской Федерации.

Его доставили в Беловодского отдела Национальной полиции. Проводится расследование.

За последние сутки российские оккупационные войска семь раз открывали огонь по позициям наших войск. Трижды застосувувалы вооружение, запрещенное минского договоренностями.