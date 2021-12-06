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понедельник, 06 декабря 2021 21:25

Госсекретарь Блинкен поговорит с Зеленским перед видеоразговором Байдена с Путиным

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Госсекретарь Блинкен поговорит с Зеленским перед видеоразговором Байдена с Путиным
Зеленский и Блинкен во время визита госсекретаря в Киев в мае / president.gov.ua

Государственный секретарь США Энтони Блинкен поговорит с президентом Украины Владимиром Зеленским перед онлайн-встречей президента Джо Байдена с главой Кремля Владимиром Путиным.

Об этом сообщил высокий чиновник Белого дома 6 декабря, передает "Радио свобода".

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Он добавил, что сам Байден позвонит по телефону Зеленскому после разговора с Путиным.

По словам чиновника, Байден даст понять, что Россия заплатит "очень реальную цену", если решит продолжить военную агрессию против Украины.

Чиновник добавил, что США уже провели интенсивные дискуссии с европейскими партнерами по поводу коллективных планов на случай серьезной российской агрессии против Украины.

"Верим, что у нас есть план дальнейших действий, предусматривающий значительные экономические контрмеры со стороны как Европы и США, которые нанесли бы значительный и серьезный экономический ущерб российской экономике", – сказал чиновник.

Президент Байден и Путин пообщаются по видеосвязи 7 декабря, чтобы обсудить Украину и другие темы. Это подтвердили 4 декабря Белый дом и Кремль.

Россия должна пойти на деэскалацию и избрать дипломатию в отношениях с Украиной, сказал в интервью госсекретарь Блинкен.

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