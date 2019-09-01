Город вымер - показали свежие фото Донецка

В интернете опубликовали фото Донецка. Город опустел.
Фотографии обнародовал блогер Фашик Донецкий на "Обозревателе".
"Не знаю как кому, а мне оккупированный РФ Донецк-2019 напоминает Кобзона перед смертью: вроде и человек, вроде бы и накрашен-оштукатурен-вымыт, но внутри пусто и мертво", - отметил он.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Покупаю куриные ножки": пенсионеры ДНР рассказали, на что тратят выплаты
Блогер сказал, что оккупационные СМИ никогда не покажут такие снимки. В городе продолжают делать картинку для пропаганды.
В сети появилось видео с поездом, который запустили в ДНР между оккупированной Еленовкой и Донецком. Видео выложил журналист Денис Казанский.
Комментарии