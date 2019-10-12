Главаря ДНР Пушилина арестовали в Москве

В Москве арестовали главаря боевиков ДНР Дениса Пушилина. Фото - Радио Свобода

В Москве арестовали главаря боевиков ДНР Дениса Пушилина. Об этом сообщил первый генпрокурор Украины Виктор Шишкин.

Он предположил, что арест может быть связан с тем, что террористическая организация нанесла России экономический ущерб. Речь идет о долге "Газпрома" в $ 1 млрд.

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"В Москве арестовали Пушилина. Это скромный тайный патриот Украины нанес врагу экономический ущерб такого размера, что даже видавший многое следственный комитет России искренне увлекся. Речь идет о деньгах, которые ДНР задолжало "Газпрому" за газ 1 млрд. долларов", - написал Шишкин в Twitter.

Такая же информация также появилась в Twitter донецкого ресурса "Бывало и лучше".

Официального подтверждения информации пока нет.

Слухи о том, что главаря ДНР Дениса Пушилина посадили под домашний арест, ходили еще в конце сентября. В соцсетях оккупантов сообщалось, что арест Пушилина связан с намерением Москвы изменить своих ставленников. А главарь террористов стал неудобным для Кремля. Все потому, что во время своей поездки в РФ заявил, что так называемая Донецкая Народная Республика присоединится к России.