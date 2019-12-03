Гибель каждого бойца в зоне ООС - большая потеря: провели Дениса Волочаева

Киев попрощался с полковником спецподразделения Центра специальных операций СБУ Денисом Волочаевым.

Он погиб при выполнении боевого задания на Донбассе, пишет пресс-центр СБУ.

Фото: СБУ

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Почтить память погибших героев пришли руководство СБУ, сотни боевых побратимов и коллег.

Президент Украины Владимир Зеленский передал траурный венок и выразил сочувствие.

"Гибель каждого нашего бойца в зоне ООС - большая потеря для Службы, для страны, для нации. Искренние соболезнования семьям погибших героев", - отметил Председатель СБУ Иван Баканов.

Денис Волочаева и Дмитрий Каплунов, погибли вместе во время выполнения контрдиверсионные задания на линии разграничения. В СБУ отметили, что поддержат семьи погибших.