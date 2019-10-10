Германия не признает российские паспорта из Донбасса

Выданные на Донбассе российские паспорта не будут признавать в консульствах Германии. Фото: twimg.com

Консульства Германии не будут признавать российские паспорта из Донбасса.

Такое решение приняло Министерство иностранных дел страны, сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в Twitter.

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Украинский посол сообщил, что ему лично сообщили об этом решении.

"Руководство МИД Германии лично сообщил мне об указании всем немецким консульствам не признавать российские паспорта, выданные украинцам на оккупированном Донбассе", - написал Мельник.

Ранее депутат от Свободной демократической партии Германии Рената Альт сообщила о выдаче виз Германией для жителей ОРДЛО. Вроде депутат получила ответ на запрос и в документе говорилось о почти 100 тыс. виз, выданных владельцам российских паспортов с апреля. После этого Министерство иностранных дел Германии опровергло публикации немецких изданий, в которых говорилось о выдаче виз владельцам российских паспортов с Донбасса. В МИД Германии тогда добавили, что страна придерживается официальной позиции Евросоюза, принятой на саммите ЕС-Украина 10 июля 2019-го. В документе говорится, что: "ЕС в тесной координации со своими международными партнерами готов рассмотреть дальнейшие варианты, в том числе непризнание российских паспортов, выданных в нарушение Минских соглашений".