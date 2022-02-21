ФСБ РФ перекинула в Украину оперативно-диверсионные группы

Оперативно диверсионные группы ФСБ РФ уже находятся на территории Украины. И активно работают над задачей - захват власти и осуществление государственного переворота на фоне военной агрессии России.

Информацию президента США Джорджа Байдена подтвердил центр "Миротворец" 21 февраля.

Речь идет о девяти управлении департамента оперативной информации пятой службы ФСБ РФ.

Автор: censor.net Оперативно диверсионные группы ФСБ РФ уже находятся на территории Украины

"Основная задача этого управления заключается в организации приведения к власти в Украине пророссийских марионеток, используя информационно-психологические и физические меры воздействия на население нашей страны", - говорится в сообщении.

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Сотрудники этого управления уже распределены в оперативно диверсионные группы в городах Украины. В частности, в Киеве таких групп несколько. Некоторые группы, уже действующие на территории Украины, усилены спецназовцами. Все они прибыли на территорию Украины под документами прикрытия, часть из которых уже известна.

"Уже есть информация о кадровом составе сотрудников девятого управления с учредительными данными и их лицами. А главное - информация об их агентах в спецслужбах, правоохранительных и других силовых органах Украины, органах Государственной власти и местного самоуправления, а также из числа криминальных "авторитетов", - говорят в "Миротворце".

В Донецк прибыла группа "вагнеровцев", которые совместно с российскими спецслужбами готовят серию терактов. В частности, планируют взорвать жилые дома. Цель этих действий - обвинить Украину для дальнейшей эскалации.