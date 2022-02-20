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воскресенье, 20 февраля 2022 18:09

Эвакуированные жители с оккупированных территорий живут в автобусе - Денисова
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Жителей временно оккупированных территорий, которых принудительно эвакуировали в Ростовскую область, не селят в обещанные дома.

Женщины с детьми уже двое суток находятся без сна и еды в автобусах, сообщает Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

"Российские власти не принимают меры по обеспечению эвакуированных временным жильем, горячим питанием, медицинскими услугами", — пишет Денисова.

Своими действиями РФ нарушает Конвенцию о защите гражданского населения во время войны.

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Некоторых граждан Украины разместили в спортивном зале Таганрога.

Денисова обратилась к Уполномоченной по правам человека в Российской Федерации Татьяне Москальковой, чтобы "обеспечить надлежащие условия пребывания граждан Украины в РФ, предоставить необходимую помощь, включая бесплатные юридические консультации и гуманитарную помощь".

Также она обратилась к Генеральному комиссару УВКБ ООН и мировому сообществу для защиты граждан Украины.

Эвакуированные жители ОРДЛО
Фото: Фото: Людмила Денисова
Эвакуированные жители ОРДЛО
Эвакуированные жители ОРДЛО

Глава оккупационной администрации в ОРДО Денис Пушилин 18 февраля заявил о начале эвакуации населения в Россию. Выдал фейк о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы "в ближайшее время отдаст указ о наступлении. В Украине заверили, что наступления не будет.

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