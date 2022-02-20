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воскресенье, 20 февраля 2022 20:56

Эвакуированные из ОРДЛО в РФ возвращаются домой - Резников

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Эвакуированные из ОРДЛО в РФ возвращаются домой - Резников
Жители ОРДЛО самостоятельно добираются в дома. Фото: пресс-служба КГГА

Украинская разведка сообщает, что жители ОРДЛО самостоятельно возвращаются из России.

Причиной возвращения есть отсутствие жилья и питания, заявил министр обороны Алексей Резников в эфире телеканала 1+1, передает Gazeta.ua

"Сейчас у нашей разведки есть точная информация, что люди возвращаются самостоятельно домой, их там никто не кормит, не расселяет. Это чисто постановка для Мосфильма или кто-то там занимается киношками", — сказал Резников.

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Он также добавил, что массово людей никто не вывозит и уехало всего несколько тысяч.

"То, что якобы массово вывозят граждан Украины из ОРДЛО в Россию – это на сегодняшний день также фарс. Несколько тысяч они показательно вывезли", - подытожил министр.

Ранее Уполномоченная ВРУ по правам человека Людмила Денисова заявила, что жителей временно оккупированных территорий, принудительно эвакуированных в Ростовскую область, не селят в обещанные помещения. Женщины с детьми уже двое суток находятся без сна и еды в автобусах.

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