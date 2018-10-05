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пятница, 05 октября 2018 06:30

ЕС поддерживает продолжение закона об особом статусе Донбасса

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ЕС поддерживает продолжение закона об особом статусе Донбасса
Особый статус Донбасса продолжено. Фото: Донбасс

Евросоюз одобрил продолжение действия закона об особом статусе Донбасса.

Таким образом Украина подтвердила свою твердую приверженность соглашениям в Минске, сообщается на сайте ЕС.

Также в ЕС отметили, что большинство обязательств, связанных с Минском, начиная с реализации подлинного прочного прекращения огня, по-прежнему не выполняются.

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Раньше, президент Украины Петр Порошенко подписал закон №9153 "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

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