ЕС поддерживает продолжение закона об особом статусе Донбасса

Евросоюз одобрил продолжение действия закона об особом статусе Донбасса.
Таким образом Украина подтвердила свою твердую приверженность соглашениям в Минске, сообщается на сайте ЕС.
Также в ЕС отметили, что большинство обязательств, связанных с Минском, начиная с реализации подлинного прочного прекращения огня, по-прежнему не выполняются.
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Раньше, президент Украины Петр Порошенко подписал закон №9153 "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".
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