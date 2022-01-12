Ему было всего 23: на Донбассе погиб Илья Супрун

Фото: facebook.com/Anna Kyrychenko

В понедельник, 10 января, на Донбассе в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погиб 23-летний Илья Супрун.

Об этом сообщила его крестная Анна Кириченко в Facebook.

"Талантливый, красивый юноша. Мой Герой. Наш Герой. Герой Украины. Я не знаю, что сказать. Я собиралась силами целый день, чтобы это написать", - сообщила Кириченко.

Боец жил в Днепре. Учился в Днепровском лицее информационных технологий. Вскоре окончил Национальную академию сухопутных войск им. Петра Сагайдачного. Служил в 25-й воздушно-десантной Сичеславской бригаде.

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10 января в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве в районе проведения операции Объединенных сил погибли два военнослужащих Украины. Бойцы во время работ по восстановлению минно-взрывных заграждений получили ранения, несовместимые с жизнью. В тот же день правоохранители открыли уголовное производство по факту небрежного отношения к военной службе. Имя другого погибшего воина – неизвестно.