Двое бойцов ВСУ погибли во время учений: первые подробности

13 мая во время плановых занятий в районе проведения операции Объединенных сил погибли два военнослужащих.
На месте происшествия работают представители военной службы правопорядка и правоохранительных органов, обстоятельства выясняются, сообщили в штабе ООС.
Погибшие - заместитель командира 81-й десантно-штурмовой бригады, майор Андрей Суприган, 30 лет. А также сержант Дмитрий Кузьменко из состава ССО, сообщила в Facebook Оксана Гаевая.
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Они выполняли учебную задачу вблизи Краматорска. Погибли во время десантирования в воду.
Знакомые Андрея Супригана сообщают, что его тело искали почти сутки. Во Львове у него остались родители, сестра и жена. О времени и месте похорон сообщат позже.
13 мая во время выполнения служебных обязанностей в составе сил и средств ООС на территории Луганской области от пули снайпера погиб 24-летний Александр Карпика. Он родом из села Буды Тростянецкого района Винницкой области. В армии служил 4 года. В прошлом году врачи обнаружили у него опухоль, которую успешно пролечили. У погибшего остались мать и младший брат.
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