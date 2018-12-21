Донбассу прогнозируют неутешительное будущее

Шахты и заводы в Донбассе за годы войны оккупанты превратили в груду металла. Фото из открытых источников

За 5 лет войны Донбасс превратился в мертвую экономическую зону.

Регион полностью уничтожен, а предприятия там больше работать не могут, сказал политолог Кирилл Сазонов в эфире информационно-аналитического проекта "Первые о главном. Комментарии".

"Регион разорен, практически все шахты затоплены, а предприятия растянуты на металл. Обе стороны конфликта сейчас "тянут" полностью разорен регион, который не может работать.

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Работы там сейчас очень мало. Полностью нормальной считается оплата труда в 5-6 тысяч рублей. Это примерно 2-3 тысячи гривен. В Донбасс кучу денег закачивает Россия - социальной помощью, и Украине - пенсиями. То есть наиболее распространенный вид спорта там пенсионный туризм ", - сказал Сазонов.

Также эксперт отметил, что Россия хочет любыми средствами добиться, чтобы Украина поставляла в аннексированный Крым воду и свет.