Добровольцы, протестовавших против разведения войск, покинули Золотое

В Золотом продолжается разведение сил. Фото: Сегодня

Ветераны АТО практически ликвидировали "Последний блокпост" в Золотом на линии разграничения на Донбассе, где произошло разведение сил — там осталось около 10 человек.

Оружие, которое находилось у добровольцев, вывезли в сопровождении полиции, в комментарии Громадскому заявил заместитель главы Национальной полиции Вадим Троян.

Оставшиеся в Золотом ветераны помогают местным жителям.

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"Эти волонтеры и есть ветераны, сейчас они помогают местным жителям, например, заказывают волонтерскую помощь для этих населенных пунктов, раздают ее. Сейчас они делают волонтерское дело", — сообщил Троян.

Разведение войск в районе населенного пункта Золотое-4 на Луганщине началось 29 октября и будет продолжаться до 30 дней.