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суббота, 15 февраля 2020 10:36

Дело Маркива: фильм о еацгвардейце показали в итальянском парламенте

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Дело Маркива: фильм о еацгвардейце показали в итальянском парламенте
Нацгвардиець Виталий Маркив получил 24 года тюрьмы в Италии якобы за убийство их фотографа на Донбассе. Фото - Главред

В парламенте Италии представили Вильм "Неправильное место" (The wrong place). Он посвящен расследованию дела нацгвардейца Виталия Маркива, осужденного на 24 года за убийство итальянского журналиста на Донбассе.

Авторами фильма выступили 3 независимых итальянских репортера и украинский журналист Ольга Токарюк. На создание ленты ушло 8 месяцев, включая детальный анализ местности, на который ушло более 100 часов, передает "Радио Свобода".

"Мы взяли в руки материалы обвинения и хотели проверить, действительно ли развитие событий 24 мая 2014 было таким, как его представили во время процесса", - сказал режиссер ленты, журналист с опытом работы в военных зонах Кристиано Тинацци.

Журналисты провели свое расследование, опросили очевидцев трагедии, которые не были допрошены итальянскими следователями и не участвовали в судебном процессе. Детали рассказали таксист, который привез погибшего репортера на место, и молодой человек, оказавшийся рядом с местом убийства.

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Комментаторами в фильме также выступили военные эксперты. По их словам, дальность стрельбы автомата АК-74, который был у Маркива, физически не позволила бы ему убить Рокелли. На оружии не было оптического прицела, а расстояние между Маркивым и Рокелли было более 1,5 км.

"Наша цель - узнать правду, что произошло с нашими коллегами, вернуть таким образом достоинство погибшим, но вместе с тем несправедливо, чтобы за это отвечал какой-то козел отпущения", - подчеркнул Тинаццы.

В то же время, по его словам, фильм не полностью сбалансирован, поскольку адвокаты стороны обвинения отказались участвовать в съемках и давать какие-либо комментарии.
Правозащитник Антонио Станґо, который присутствовал на презентации, заявил о важности независимого журналистского расследования, поскольку судебный процесс над Маркивым проходил под давлением российских фейков и дезинформации в итальянской прессе.

Станґо также подчеркнул, что фильм не является попыткой давления на суд. Журналисты просто пытались подробно взглянуть на факты, которые во время судебного процесса были смешаны с дезинформацией и, возможно, повлияли на решение присяжных.

Заключенный в Италии на 24 года якобы за убийство фотографа нацгвардеец Виталий Маркив должен вернуться в Украину. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Судьбу заключенного Зеленский обсудил с премьер-министром Итальянской Республики Джузеппе Конте во время своего визита в Рим.

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