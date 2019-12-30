Что известно о 12 военных, которых вернули из плена

Фото: Пресс-служба Операции объединенных сил

Перечень фамилий 76 освобожденных пленных обнародовал Офис президента. Среди них 12 военных.

Деев Иван и Иванчук Сергей с 8-го отдельного полка специального назначения попали в плен 5 февраля 2017 года. Выполняли задачи по разведке. Деев награжден орденом "За мужество" III степени, Иванчук - орденами Богдана Хмельницкого III и II степеней.

Евтушок Юрий с 14-й отдельной механизированной бригады попал в плен в мае 2018-го во время выдвижения к передовому наблюдательному посту.

Фурсов Роман с 58-й отдельной мотопехотной бригады попал в плен 23 ноября 2017 года. Считалось, погиб в бою 23 ноября в районе села Крымское Новоайдарского района Луганщины. Позже стало известно, что в плену.

Воскобойник Владимир с 30-й отдельной механизированной бригады. Исчез вести 24 мая прошлого года. Через 4 суток выяснилось, что попал в плен вблизи Докучаевска. До того прослужил на передовой 8 месяцев.

Старшие солдаты Геймур Александр и Пундор Борис попали в плен 22 мая 2019 года. Были среди 8 военнослужащих, которые двигаясь на грузовом автомобиле в районе Новотроицкого отклонились от маршрута и попали на оккупированную территорию.

Глондаря Сергея и Коринькова Александра захватили в феврале 2015 года. Выводили колонны украинских военных из окруженного россиянами Дебальцево и попали во вражескую засаду.

Дуванов Ким, командир отделения зенитно-ракетного взвода мотопехотного батальона. В мае 2019-го его и еще 7 военнослужащих Вооруженных сил Украины захватили боевики вблизи Оленевки.

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Жемелинський Василий, оператор отделения засекреченной связи 34-го батальона 57-й бригады. В феврале 2018-го его захватили в плен в Донецкой области. Обстоятельства уточняются.

Пантюшенко Богдан попал в плен 18 января 2015-го во время выполнения боевого задания в поселке Спартак вблизи Донецкого аэропорта.

29 декабря состоялся обмен пленными на КПВВ "Майорское" Донецкой области. 76 человек вернули Украине. Киев отдал Москве 127 человек. В частности, 5 бывших бойцов спецподразделения "Беркут" - Павел Аброськин, Сергей Зинченко, Александр Маринченко, Сергей Тамтура и Олег Янишевский. Их обвиняют в расстреле участников протестов на киевском Майдане Независимости и улице Институтской 20 февраля 2014-го.