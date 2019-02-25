Чиновница "нажила" 2 млн грн на блиндажах для ООС

Экс-начальницу управления капитального строительства одной из ОГА в западном регионе подозревают в причастности к хищению 2 млн грн. Их выделяли на обустройство блиндажей в зоне ООС.

22 февраля обвинительный акт в отношении нее направили в суд. Чиновницу обвиняют в злоупотреблении властью или служебным положением.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Десантникам передали 15 бронеавтомобилей

По версии следствия, обвиняемый внес изменения в проектно-сметной документации по возведению блиндажей на территории проведения АТО (ООС) в Донецкой области. В результате чего подрядчики построили взводные опорные пункты из материалов, которые не пригодны для этого типа сооружений.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ начали в ноябре 2017 после передачи дела из военной прокуратуры по подследственности в НАБУ.

В зоне проведения ООС задержали сепаратистку, которая помогала росийским захватчикам провести фейковый референдум. Ей объявили подозрение по статье "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины по предварительному сговору группой лиц".