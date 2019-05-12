"Бригада 200" пополнилась 20-летним боевиком: показали фото

Фото: Facebook Анатолия Штефана

Бойцы ВСУ ликвидировали боевика незаконного вооруженного формирования на Донбассе 20-летнего Алексея Ищенко.

Боевик был родом из Дебальцево, сообщил в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

"200 бригада 7 мая пополнилась очередным бойцом Алексеем Иващенко из Дебальцево", - говорится в сообщении.

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В социальных сетях сторонники боевиков подтвердили эту информацию. Сообщается, что боевик был ликвидирован при минометном обстреле.

Также известно, что Ищенко числится в списках базы "Миротворца".

На Донбассе бесславную "бригаду 200" пополнил 31-летний Дмитрий Козлов. Боевик родом из Енакиево Донецкой области.