"Бороться с врагом надо на всех фронтах и не ради льгот" - военнослужащая Анита Луис

Автор: https://armyinform.com.ua/

В 2014-2015-х харьковчанка Анита Луис служила в одном из добровольческих батальонов. В этом году в начале октября подписала контракт на службу в военном резерве в отдельной бригаде территориальной обороны Харьковской области.

Теперь Луис - санинструктор подразделения, сообщает Армия Inform.

"По образованию я физиореабилитолог. До войны имела престижную работу. Присоединилась к бойцам-добровольцам, закончила медицинские курсы, лечила раненых в районе Песков, Авдеевки и Водяного, поддерживала и помогала местным, которые страдали от обстрелов оккупантов", - говорит военнослужащая.

Женщина вернулась с АТО домой в 2015-м, чтобы воспитывать дочь Эру. Стала волонтером. Занималась воинами 92-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Помогала бойцам подразделений территориальной обороны, проводила мастер-классы по тактической медицине и организовывала учебные сборы.

Автор: https://armyinform.com.ua/

В свободное от работы время Анита Луис также работает с детьми. Занимается с ними спортом, учит медицинскому делу, проводит различные детские тренинги.

"Я люблю свой город и Украину. Бороться с врагом надо на всех фронтах и не ради льгот. Поэтому делаю это по велению сердца. Каждое доброе дело приближает нашу победу. Пока есть силы, буду помогать нашим защитникам и приносить пользу своему государству", - говорит Луис.

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