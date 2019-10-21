"Бороться с врагом надо на всех фронтах и не ради льгот" - военнослужащая Анита Луис

 
Ексклюзивы
1/5
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
1 Просмотров: 35910
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
1 Просмотров: 936
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Просмотров: 1746
Политолог назвал проблему Зеленского
Политолог назвал проблему Зеленского
Просмотров: 2952
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
Просмотров: 2259
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
Просмотров: 2907
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
Просмотров: 3132
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
Просмотров: 1557
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
Просмотров: 4824
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
1 Просмотров: 2817
Фото
Все фото
6
8
3
5
16
Беспилотники Bayraktar TB2 возьмут на вооружение Воздушных сил
Беспилотники Bayraktar TB2 возьмут на вооружение Воздушных сил
В окопах дети играют в прятки: чем живет прифронтовой город
В окопах дети играют в прятки: чем живет прифронтовой город
Из США в Украину прибыли патрульные катера типа Island
Из США в Украину прибыли патрульные катера типа Island
Похоронили 36-летнего Юрия Громовича, который погиб от пули снайпера
Похоронили 36-летнего Юрия Громовича, который погиб от пули снайпера
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Видео
Все видео
Провели в последний путь Ярославу Никоненко
Провели в последний путь Ярославу Никоненко
Бородай ошеломил признанием: Захарченко убили пенсионеры
Бородай ошеломил признанием: Захарченко убили пенсионеры
270 метров к оккупантам: украинские разведчики показали видео ближнего боя
270 метров к оккупантам: украинские разведчики показали видео ближнего боя
Как готовить зимой в окопе и уберечься от снарядов - военные показали видео
Как готовить зимой в окопе и уберечься от снарядов - военные показали видео
Российские диверсанты завязали бой возле Петровского
Российские диверсанты завязали бой возле Петровского
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 4653
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7263
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1719
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 999
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 882
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
21 октября 2019
Просмотров: 9
Мишко втомився
Коли настає безгрошів'я, я телефоную Мишкові. Це мій колишній однокурсник. Працює в ломбарді. Він завжди щодо грошей безвідмовний. Але цього разу ...
понедельник, 21 октября 2019 14:19

"Бороться с врагом надо на всех фронтах и не ради льгот" - военнослужащая Анита Луис

1 Комментировать
Автор: https://armyinform.com.ua/
 

В 2014-2015-х харьковчанка Анита Луис служила в одном из добровольческих батальонов. В этом году в начале октября подписала контракт на службу в военном резерве в отдельной бригаде территориальной обороны Харьковской области.

Теперь Луис - санинструктор подразделения, сообщает Армия Inform.

"По образованию я физиореабилитолог. До войны имела престижную работу. Присоединилась к бойцам-добровольцам, закончила медицинские курсы, лечила раненых в районе Песков, Авдеевки и Водяного, поддерживала и помогала местным, которые страдали от обстрелов оккупантов", - говорит военнослужащая.

Женщина вернулась с АТО домой в 2015-м, чтобы воспитывать дочь Эру. Стала волонтером. Занималась воинами 92-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Помогала бойцам подразделений территориальной обороны, проводила мастер-классы по тактической медицине и организовывала учебные сборы.

Автор: https://armyinform.com.ua/
 

В свободное от работы время Анита Луис также работает с детьми. Занимается с ними спортом, учит медицинскому делу, проводит различные детские тренинги.

"Я люблю свой город и Украину. Бороться с врагом надо на всех фронтах и не ради льгот. Поэтому делаю это по велению сердца. Каждое доброе дело приближает нашу победу. Пока есть силы, буду помогать нашим защитникам и приносить пользу своему государству", - говорит Луис.

В Одессу доставили 2 патрульные катера типа Island - "Славянск" и "Старобельск". Из американского Балтимора сухогруз Ocea Freedom отправился 4 октября.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Бороться с врагом надо на всех фронтах и не ради льгот" - военнослужащая Анита Луис». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
октября

В Сибирь перевезли более 25 тыс. украинских семей

Древнейшая украинская книга предназначалась для чтения на выходных

"Динамо" спасло игру против Арсенала" в Лиге чемпионов

Студент застрелил российского дипломата

Изобретатель провел 6тысяч экспериментов

Самое читаемое
Фотограф показал неуловимые моменты жизни на мистических фотографиях
Фотограф показал неуловимые моменты жизни на мистических фотографиях
33
 Просмотров: 45810
Деми Роуз едва прикрыла грудь сердечками в пустыне
Деми Роуз едва прикрыла грудь сердечками в пустыне
5
 Просмотров: 45199
В Киеве погибла блогерша
В Киеве погибла блогерша
5
 Просмотров: 30586
Инстаграм vs реальность: показали закулисье идеальных фото
Инстаграм vs реальность: показали закулисье идеальных фото
14
 Просмотров: 23976
Министерство образования и науки поднимет зарплаты педагогам
Министерство образования и науки поднимет зарплаты педагогам Просмотров: 22608
Донбасс
Тренер "Лиги смеха" Сивохо будет заниматься Донбассом в СНБО
Тренер "Лиги смеха" Сивохо будет заниматься Донбассом в СНБО 1 Просмотров: 720
Беспилотники Bayraktar TB2 возьмут на вооружение Воздушных сил
Беспилотники Bayraktar TB2 возьмут на вооружение Воздушных сил
6
 Просмотров: 2412
В окопах дети играют в прятки: чем живет прифронтовой город
В окопах дети играют в прятки: чем живет прифронтовой город
8
 Просмотров: 477
Россияне завезли на Донбасс электромагнитное оружие против беспилотников
Россияне завезли на Донбасс электромагнитное оружие против беспилотников Просмотров: 549
Из США в Украину прибыли патрульные катера типа Island
Из США в Украину прибыли патрульные катера типа Island
3
 Просмотров: 3114
Больше всего комментируют
7
"Браво!" - Коломойский прокомментировал песню о Гонтаревой
6
"Слуга народа" Бужанский хочет отменить закон о люстрации
6
Появилось видео с Луценко в Лондоне
3
Хору Веревки предлагал петь о Гонтаревой "слуга народа"
2
"РФ ничего не будет за" Керченский кризис "- Бабин
Голосов: 2402
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua