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суббота, 26 февраля 2022 14:50

Спецтема: Напад Росії на Україну

Более 3 тыс. извергов РФ уничтожили украинские защитники. Россия меняет тактику - Резников

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Более 3 тыс. извергов РФ уничтожили украинские защитники. Россия меняет тактику - Резников
Россия изменяет тактику войны в Украине. Фото: УНИАН

По состоянию на утро 26 февраля количество уничтоженных российских оккупантов превысило 3 тыс. человек. Более 200 интервентов попали в плен. Число пленных увеличивается.

Уничтожены сотни единиц вражеской бронетехники, в том числе более 100 российских танков. Свингеры сбили семь вертолетов, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

Он отметил, что скорое наступление большими колоннами армии РФ "захлебнулось". Так что враг меняет тактику. Российская армия начала активнее использовать ДРГ и десант.

"Более 55 ч. сопротивления. Наши защитники и защитницы полностью разрушили планы врага. Они не ожидали такого отпора и сдаются сами. Враг пытается изменить тактику. Российские войска обстреливают жилые кварталы, больницы, учебные заведения.

Наша армия и тероборона эффективно их обезвреживают. Но силам обороны нужна помощь, чтобы действовать на опережение", - подчеркнул Резников.

В Киеве, Харькове и других городах действуют вражеские корректировщики, которые могут навести огонь на гражданские или проложить дорогу российским войскам, предупредил министр:

"Они являются глазами врага. Если вы видите подозрительных лиц, устанавливающих маяки, наносящие метки, которые не могут четко объяснить цель своего пребывания в определенном месте, задерживайте их самостоятельно или информируйте тероборону. Задержанные могут стать источником полезной информации".

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Резников также обратился к тем, кто сотрудничает с российскими оккупантами или может быть введен ими в заблуждение обещаниями "подзаработать".

"За двое суток российские изверги убили почти 200 мирных граждан, из них – троих детей. Еще 33 ребенка ранены. При таких обстоятельствах вас просто могут не захотеть или не успеть задержать живыми. Откажитесь от преступных намерений, пока не поздно.

Особая просьба для жителей украинских сел и небольших городков, а также всех, у кого есть подходящий случай. Если мимо вас прошла колонна русской бронетехники, за ней через некоторое время идти колонна с топливом. Задержите или сожгите ее. Российские танки просто остановятся, наши войска их захватят и используют против врага", – призвал министр обороны.

Киев и ключевые города контролируются украинской армией. Украина выстояла и успешно отражает атаки врага. Бои продолжаются, заявил президент Владимир Зеленский в обращении к украинцам 26 февраля.

Вывезти с территории Украины ликвидированных российских военных-оккупантов обратно в Россию. С такой просьбой обратилась вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук к Красному Кресту. Она также обратилась к россиянам:

"Сделайте так, чтобы тел ваших сыновей, ваших мужчин было меньше. Иначе их будут тысячи. Еще раз прошу. Победа будет за нами. Слава Украине!".

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