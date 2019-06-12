Бойцы 24-й бригады заняли новые позиции в 100 м от Донецка

В Марьинке почти не осталось серой зоны. Фото: из открытых источников

Военнослужащие 24-й отдельной механизированной бригады им. Короля Данила закрепились на новых позициях в Марьинке.

Теперь к временно оккупированным поселку Александровка и Донецку от 100 до 250 м.

В Марьинке теперь почти нет так называемой "серой" зоны, она теперь возле села Трудовского.

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"Как по мне, это лучшая демонстрация стратегии "Перестать стрелять". Везде, где украинская армия идет вперед - Мариуполь, Славянск, Лисичанск, - резко перестают стрелять. Предлагаю сепаратистам взять на заметку - если они действительно хотят мира", - пишет журналист Алексей Кашпоровский в Facebook.

Марьинку освободили от российских оккупантов в августе 2014-го, но в городе оставалась "серая" зона - территория между позициями ВСУ и боевиками. В июне 2015-го российские наемники попытались вернуть город под свой контроль, ВСУ отбили атаку.