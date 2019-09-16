Боевики вновь нарушают Минские соглашения: 16 обстрелов в зоне ООС

За минувшие сутки агрессор 16 раз нарушил режим тишины. Фото: censor

За минувшие сутки никто не погиб в результате обстрелов в зоне ООС.

Один военный ранен, пишет Facebook / Операция объединенных сил.

15 сентября боевики 16 раз обстреляли украинские позиции с запрещенного минским соглашением оружия.

Использовали минометы калибра 120 мм и 82 мм и гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Противник дважды обстрелял Авдеевку и трижды Новогнатовку из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Неподалеку Николаевки стреляли из стрелкового оружия.

Вблизи Водяного и Красногоровки - с автоматических гранатометов и стрелкового оружия. У Лебединского - с станкового противотанкового гранатомета.

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Неподалеку Пищевика - из стрелкового оружия. Вблизи Марьинки - с подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

5 раз стреляли по позициям группировки "Север". У Новолуганское трижды стреляли из минометов калибра 120 мм и 82 мм и автоматического гранатомета.

В районе Зайцева и вблизи Майского - из минометов калибра 82 мм.

С начала суток боевики дважды обстреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия тактическую группировку "Восток". Это произошло возле Луганского и Пищевика.

Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 14 раз нарушили режим прекращения огня.