Боевики в ОРЛО надумали ввести смертную казнь

В ОРЛО хотят ужесточить наказание за использование запрещенных средств ведения войны. Фото: ua.news

Так называемая "генпрокуратура" ЛНР обратилась к боевикам с просьбой ужесточить наказание к смертной казни за использование запрещенных средств ведения войны.

Об этом сообщает Интерфакс.

"Наказание должно быть пропорциональным совершенному преступлению, и убийство мирных жителей Донбасса украинским карателями не может быть оправдано ничем.

Следователи Генпрокуратуры собрали достаточную доказательную базу, чтобы говорить о необходимости усиления санкций некоторых статей действующего уголовного кодекса ЛНР.

Речь идет о наказании за совершение преступлений против мира и безопасности человечества, преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны, а также совершение геноцида", - говорится в сообщении.

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В оккупированном Луганске террористы осудили мужчину к 12-летнему заключению за якобы шпионаж в пользу Украины. Оккупанты назвали мужчину гражданином квазигосударства, а также добавили, что он собирал и передавал информацию в СБУ.