Боевики в Донбассе накрыли огнем украинские позиции: ранены четыре военных

Ранены четыре украинских военных. Фото: РБК

Возле Орехово на Донбассе поддерживаемые Россией боевики обстреляли украинские позиции. Были ранены четверо военнослужащих.

"Сегодня, 10 мая, подразделения оккупационных войск РФ в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции Объединенных сил. Враг открыл огонь из противотанкового ракетного комплекса по украинским защитникам возле Орехово, в результате чего один военнослужащий получил ранения и еще трое – боевые травмы", - говорится в сообщении пресс-службы Объединенных сил.

Раненых доставили в лечебное учреждение, где им оказали медицинскую помощь. Состояние их здоровья удовлетворительное.

"Такие коварные и преступные действия не остались без ответа. Подразделения Объединенных сил, используя штатное вооружение, открыли прицельный огонь по позициям оккупантов. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что с начала суток на Донбассе боевики осуществили шесть обстрелов. Тогда обошло без потерь среди украинских бойцов.