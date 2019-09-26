Боевики увеличивают количество обстрелов

В результате вражеских обстрелов 1 военный получил ранения. Фото - ТСН

25 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 32 раза нарушили режим прекращения огня.

Один украинский военный получил ранения, еще один - боевое травмирования, сообщили в штабе ООС.

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"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также с вооружения БМП, гранатометов различных систем, снайперской и стрелкового оружия", - сообщается.

В общем под огнем оказались позиции украинских военных вблизи 15 населенных пунктов. С начала сегодняшнего дня обстрелов пока не зафиксировано.

24 сентября в Марьинке Донецкой области от пули снайпера погиб старший солдат 27-летний Андрей Сторожук с Винницкой области.