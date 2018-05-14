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понедельник, 14 мая 2018 00:50

Боевики ударили по ВСУ новейшими реактивными снарядами
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Боевики применили новейшие реактивные снаряды
Фото: Штаб ООС Facebook
Боевики применили новейшие реактивные снаряды
Боевики применили новейшие реактивные снаряды
Боевики применили новейшие реактивные снаряды
Боевики применили новейшие реактивные снаряды

Боевики обстреливают позиции ВСУ новейшими реактивными снарядами.

Об этом сообщила пресс-служба штаба ООС на своей странице в Facebook.

"Мы обнаружили хвостовики ракет, не свойственные обычным боеприпасам. В отличие от советских образцов, которые ранее использовали российско-оккупационные войска, эти хвостовики имели совсем другой вид и крепления.

Также нашли обломки с соответствующей маркировкой. Все задокументировано и передано в специальные структуры Министерства обороны Украины", - отметил один из военнослужащих.

Новейшие реактивные снаряды боевики использовали во время обстрела позиции ВСУ вблизи индустриального центра Мариуполь.

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Диверсионные группы боевиков проводят минирование домов и троп в украинских селах, которые временно находятся в так называемых "серых зонах".

"Одна из таких "растяжек" была обезврежена нашими разведчиками. Она состоит из патронов для крупнокалиберного пулемета и привязанной к ним гранаты. Во время подрыва гранаты детонируют патроны и поражают человека. Со стороны это должно выглядеть так, будто человек попал под обстрел крупнокалиберного пулемета", - рассказывают в штабе.

С начала суток, 13 мая, в районе проведения Операции объединенных сил уже зафиксировано 12 прицельных обстрелов со стороны боевиков.

В течение минувших суток боевики усилили огонь на Донбассе, осуществив 73 обстрела. Вследствие этого погиб украинский военнослужащий 1994 года рождения. Кроме того, четверо бойцов получили ранения. Состояние одного из них – средней тяжести, других – удовлетворительное.

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