Боевики ударили по ВСУ новейшими реактивными снарядами

Фото: Штаб ООС Facebook

Боевики обстреливают позиции ВСУ новейшими реактивными снарядами.

Об этом сообщила пресс-служба штаба ООС на своей странице в Facebook.

"Мы обнаружили хвостовики ракет, не свойственные обычным боеприпасам. В отличие от советских образцов, которые ранее использовали российско-оккупационные войска, эти хвостовики имели совсем другой вид и крепления.

Также нашли обломки с соответствующей маркировкой. Все задокументировано и передано в специальные структуры Министерства обороны Украины", - отметил один из военнослужащих.

Новейшие реактивные снаряды боевики использовали во время обстрела позиции ВСУ вблизи индустриального центра Мариуполь.

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Диверсионные группы боевиков проводят минирование домов и троп в украинских селах, которые временно находятся в так называемых "серых зонах".

"Одна из таких "растяжек" была обезврежена нашими разведчиками. Она состоит из патронов для крупнокалиберного пулемета и привязанной к ним гранаты. Во время подрыва гранаты детонируют патроны и поражают человека. Со стороны это должно выглядеть так, будто человек попал под обстрел крупнокалиберного пулемета", - рассказывают в штабе.

С начала суток, 13 мая, в районе проведения Операции объединенных сил уже зафиксировано 12 прицельных обстрелов со стороны боевиков. В течение минувших суток боевики усилили огонь на Донбассе, осуществив 73 обстрела. Вследствие этого погиб украинский военнослужащий 1994 года рождения. Кроме того, четверо бойцов получили ранения. Состояние одного из них – средней тяжести, других – удовлетворительное.