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Боевики ударили по украинским позициям с запрещенной артиллерии

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Боевики ударили по украинским позициям с запрещенной артиллерии

Боевики семь раз обстреляли украинские позиции на Донбассе.

Вооруженные формирования РФ применили запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил пять обстрелов по нашим позициям, а именно: рядом с населенным пунктом Гнутово - с станкового противотанкового гранатомета - 12 выстрелов, а также вел огонь из крупнокалиберного пулемета, неподалеку Павлополя - с миномета калибра 82 мм - 7 мин; вблизи Песков - с автоматических станковых гранатометов, у районе Водяного - с станкового противотанкового гранатомета - 8 выстрелов и крупнокалиберного пулемета, рядом с Березовым - с станкового противотанкового гранатомета - 8 выстрелов.

Кроме этого, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник дважды обстрелял защитников Орехово, выпустив по нашим позициям 3 мины со 120-мм миномета, 4 мины с миномета калибра 82 мм, а также вел огонь из автоматического станкового гранатомета", - сказано в сообщении.

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Вследствии вражеских обстрелов потерь среди украинских военнослужащих нет.

В Бердянске Запорожской области умер участник АТО Дмитрий Шапка. Он получил тяжелое ранение на Донбассе в 2015 году. Мужчина скончался в пятницу, 14 февраля.

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