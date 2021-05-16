Боевики ударили по Катериновке с реактивного огнемета: доказательства российской агрессии

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Сегодня, 16 мая, вооруженные формирования РФ ударили по Катериновке с реактивного пехотного огнемета.

Такой вид оружия позволяет вести эффективный обстрел на дальность до 600 м, а в месте взрыва - заряд боевой подрывается, формируя огненное облако объемом 120 куб м. Такие огнеметы находятся на вооружении российской армии и применялись в ходе первой и второй чеченских войн, спецопераций в Дагестане и Ингушетии, а теперь и в Украине, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

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"Оккупанты открыли огонь термобаричными боеприпасами объёмного взрыва в направлении населенного пункта Катериновка. Этот случай является еще одним очередным свидетельством открытой поставки РФ вооружения и военной техники на территорию ОРДЛО с целью эскалации конфликта", - рассказали в штабе.

Подразделения Вооруженных сил Украины находятся на позициях и придерживаются режима прекращения огня.

За прошедшие сутки, 15 мая, украинские позиции на Донбассе 16 раз обстреливали пророссийские боевики. Ранения получил один украинский воин.