Боевики стягивают тяжелое вооружение к границе с Донецком

Оккупанты в Донбассе снова нарушают обязательства по отводу тяжелого вооружения. Фото - facebook.com/pressjfo.news

Оккупанты на Донбассе снова нарушают обязательства по отводу тяжелого вооружения. В период с 4 по 12 мая наблюдатели ОБСЕ зафиксировали скопление танков в окрестностях Донецка, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"Выявлено наличие 12 танков на полигоне неподалеку от населенного пункта Шимшиновка. 12 танков, 7 самоходных гаубиц и 13 буксируемых гаубиц, а также 3 зенитные ракетные комплекса на полигоне вблизи Миусинска и 24 танка на полигоне у населенного пункта Круглик", - говорится в сообщении.

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Также, на полигоне неподалеку от населенного пункта Покровка восточнее Донецка миссия ОБСЕ зафиксировала более 5 танков T-72.

В период с 3 по 5 мая миссия ОБСЕ зафиксировала 20 ракетных систем залпового огня "Град", расположенных в ОРДЛО. В частности, в центре Луганска, с нарушением линии отвода.