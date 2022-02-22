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вторник, 22 февраля 2022 17:24

Боевики стреляют из "Градов" по Луганской ТЭС

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Боевики стреляют из &quot;Градов&quot; по Луганской ТЭС
СБУ перехватила разговоры боевиков об обстреле. Фото: "Радио свобода"

Боевики обстреляли Луганскую теплоэлектростанцию ​​в городе Счастье из "Градов".

Об этом сообщают "Донбасс.Реалии".

"С 11 часов по Счастью работали минометы, затем произошло затишье. После 12 часов возобновилась артиллерия, и ближе к 14:00 отстреляли, по звуку, "Грады". Исходя из звука, были громкие попадания. ТЭС горит, горит сильно. На выезде из Счастья на блокпосту стоит пять-шесть пожарных машин, но их не отправляли в город, то есть тушить никто не начинал", – сообщил репортёр.

Глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай сообщал, что тушить пожар пока невозможно из-за обстрелов.

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"Банды обстреляли ТЭС, они попали непосредственно в трансформатор, он сейчас пылает и его нельзя потушить, потому что обстрел продолжается и туда нереально подъехать", – сказал он.

22 февраля в Счастье Луганской области из-за обстрела российскими боевиками вспыхнул трансформатор на ТЭС. Для ликвидации пожара после прекращения обстрелов было направлено 12 единиц спецтехники в ТЭС.

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