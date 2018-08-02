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четверг, 02 августа 2018 13:46

Боевики развлеклись: в Горловке расстреляли группу подростков

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Боевики развлеклись: в Горловке расстреляли группу подростков
По данным разведки, на оккупированных территориях участились случаи неправомерных действий со стороны российских военных относительно местных жителей.

Российские военнослужащие обстреляли толпу подростков в Горловке Донецкой области. Есть раненые.

Об этом на брифинге сказал пресс-секретарь Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк, передают Украинские Новости.

По данным разведки, на оккупированных территориях участились случаи неправомерных действий со стороны российских военных относительно местных жителей.

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"В Горловке российские военнослужащие, развлекаясь в общественном месте, обстреляли из автоматического оружия группу молодежи. Несколько подростков пострадали от огнестрельных ранений", - сказал Гуцуляк.

Расследование этого инцидента начала "военная комендатура" самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Установлено, что российские пограничники усилили охрану границы. Их задача не допустить проникновения преступников, скрывающихся от следствия в РФ.

В июле были уничтожены ориентировочно 31 боевик российско-террористических войск. Примерно 68 наемников получили ранения различной степени тяжести, пишет офицер ВСУ Анатолий Штефан у себя на Facebook. Небоевые безвозвратные потери в НЗФ "Л / ДНР" - еще 12 человек.

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