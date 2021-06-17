Боевики ранили украинского военного

Воина транспортировали в лечебное учреждение. Фото: facebook.com/otupivnich

Подразделения сепаратистов прицельно обстреляли позиции ВСУ в Луганской области.

В результате один украинский военнослужащий получил ранения. Об этом сообщила оперативно-тактическая группа (ОТГ) Север.

Обстрел произошел около 18:30 в районе Новотошковское. Боец получил пулевое ранение.

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После оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние военнослужащего - средней тяжести.

"На месте происшествия работают должностные лица воинской части и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка ВС Украины", - добавили в ОТГ.

СММ ОБСЕ зафиксировала прошедшие сутки 194 нарушения режима прекращения огня в Донецкой области. В том числе 32 взрывы (2 взрыва от исходного огня и 30 взрывов неопределенного происхождения. Большинство нарушений режима прекращения огня произошла в пределах участка разведения в районе н. П. Петровское и на юго-восток от нее, а также восточнее н. П. Майорских.