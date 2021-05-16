Боевики проехались танком по кладбищу: показали фото изуродованных могил

Фото: vk.com/inform.centr

В оккупированном Перевальске боевики ЛНР проехались танком по местному кладбищу.

Это произошло на кладбище в районе пятой шахты - с дороги слетел танк, но не остановился. Местные жители опубликовали в соцсетях фото изувеченных памятников и могил. Об этом сообщают "Новости Донбасса".

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"Лично была там, проехались - это мягко сказано. На пол кладбища туда, потом разворот и обратно, деревья вырваны с корнем, разворот на могиле, от нее ничего не осталось", - пишет жительница Перевальска.

По словам людей, такое на этом кладбище происходит уже второй раз. В прошлом году пострадало меньше могил.

В оккупированном Алчевске в мае 2019-го на Луганщине уничтожили могилы. Транспортное средство, вероятно трактор с ковшом уничтожил ограды, разбил надгробия и кресты.