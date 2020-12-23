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среда, 23 декабря 2020 16:32

Боевики отдали похищенного военного ВСУ

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Боевики отдали похищенного военного ВСУ
Обстоятельства, при которых младший сержант попал в плен - неизвестны. Фото: Цензор.Нет

Украине вернули похищенного боевиками младшего сержанта Александра Пупко.

Военнослужащего держали в плену боевики так называемой милиции ЛНР, сообщила 14-я отдельная механизированная бригада.

Обстоятельства, при которых младший сержант попал в плен - неизвестны.

"По данному факту проводится служебное расследование, по результатам которого будет выяснено все обстоятельства произошедшего", - добавляют в бригаде.

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17 декабря во время проверки наличия личного состава одного из подразделений воинской части, выполняет задания в районе проведения операции Объединенных сил было обнаружено отсутствие одного из военнослужащих подразделения. Поисковые мероприятия положительного результата не дали. Впоследствии боевики опубликовали фото захваченного военного.

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