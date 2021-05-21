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пятница, 21 мая 2021 16:54

Боевики обстреляли жилой район

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Боевики обстреляли жилой район
Террористы обстреляли дома в Марьинке. Фото: Штаб ООС

20 мая боевики обстреляли жилые районы Марьинки со станкового противотанкового гранатомета.

Стреляли из населенного пункта Шахта "Трудовская" на окраине Донецка, сообщает штаб ООС.

Здания на двух улицах поселка были повреждены. Местная жительница обратилась в полицию из-за повреждения крыши ее дома. Жертв не было.

21 мая офицеры наблюдательной группы "Марьинка" украинской стороны СЦКК зафиксировали повреждения. Их обнаружили в окне и на крышах двух домов. Остались воронки от гранат.

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Это уже второй обстрел Марьинки за месяц. 8 мая оккупанты выпустили шесть снарядов из пушки МТ-12 "Рапира" калибра 100 мм по Марьинке.

С начала суток на Донбассе боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня. Так, в районе Гнутово оккупанты обстреляли украинские позиции из автоматических станковых гранатометов, сообщает штаб ООС.

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Дата
21
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