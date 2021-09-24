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пятница, 24 сентября 2021 07:53

Боевики обстреляли ВСУ из противотанковых гранатометов

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Боевики обстреляли ВСУ из противотанковых гранатометов
Интенсивность боевых действий на линии соприкосновения уменьшилась. Фото: facebook.com/pressjfo.news

23 сентября российские наемники пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Потерь среди украинских воинов нет, отчитывается штаб ООС. На все обстрелы оккупантов украинские военные открывали ответный огонь из разрешенного Минскими договоренностями оружия.

"В Донецкой области в направлении Южного под Горловкой противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Неподалеку Крымского Новоайдарского района Луганской области оккупанты осуществили прицельный обстрел наших позиций из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Вблизи Новолуганского Бахмутского района Донецкой области враг трижды обстрелял позиции украинских военнослужащих из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Сегодня утром нарушений режима прекращения огня не фиксировали. Интенсивность боевых действий на линии соприкосновения уменьшилась.

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Боевики продолжают блокировать работу пунктов пропуска на Донбассе. С семи КПВВ полноценно работает только "Станица Луганская". В большинстве дорожных коридоров движение заблокировали боевики. В частности, напротив КПВВ "Новотроицкое" оккупанты пропускают только отдельных граждан дважды в неделю - в понедельник и пятницу.

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