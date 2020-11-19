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четверг, 19 ноября 2020 21:45

Боевики обстреляли украинских военных: есть раненый

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Боевики обстреляли украинских военных: есть раненый
Военного оперативно госпитализировали в медучреждение. Фото: Генштаб ВСУ

С начала текущих суток боевики раз нарушили режим прекращения огня.

Один украинский военнослужащий получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке.

"В районе Авдеевки враг открыл огонь из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия. В результате вражеских выстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное осколочное ранение", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что военного оперативно доставили в медицинское учреждение, где ему оказывается медицинская помощь. Состояние его здоровья удовлетворительное.

За сутки 18 ноября на Донбассе зафиксировали один вражеский обстрел. Украинские военные не пострадали.

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