Боевики обстреляли украинские позиции из запрещенных минометов

Боевики 9 раз нарушили режим тишины. Фото: Donjetsk.com

С начала суток боевики девять раз обстреляли украинских военных.

Вооруженные формирования РФ применили запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 и 82 мм, а также гранатометы различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

Как отмечается, боевики открывали огонь по украинским позициям в районе населенных пунктов Опытное, Авдеевка, Водяное, Лебединское, Новотроицкое, Луганское, Южное и дважды вблизи Новолуганского.

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В результате обстрелов один украинский военнослужащий получил боевую травму.

"На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - добавили в ООС.

Конкурс на лучшего снайпера Сухопутных войск ВСУ прошел в учебном центре "Десна" в Черниговской области. Первенство соревнований взяла команда учебного центра, "серебро" и "бронзу" завоевали представители 92-й отдельной механизированной бригады.