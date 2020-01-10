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пятница, 10 января 2020 21:18

Боевики обстреляли украинские позиции из минометов, есть раненый

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Боевики обстреляли украинские позиции из минометов, есть раненый
Боевики шесть раз обстреляли украинские позиции. Фото: Atr.ua

На Донбассе от начала суток вооруженные формирования РФ шесть раз нарушили режим прекращения огня.

Украинские позиции обстреляли из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские оккупационные войска совершили 5 обстрелов позиций Объединенных сил: трижды у населенного пункта Орехово - из артиллерийских систем калибра 122 мм (14 снарядов), минометов калибра 120 мм (19 мин), минометов калибра 82 мм (4 мины) и гранатометов различных систем, неподалеку Луганского - из минометов калибра 82 мм (4 мины) и гранатометов различных систем; вблизи Южного - из подствольного гранатомета.

1 обстрел позиций украинских защитников зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": неподалеку Марьинки - из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и другого стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

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Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения.

За прошлый год статус участника боевых действий получили 2600 нацгвардейцев. 28 бойцов получили статус участника войны.

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Дата
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