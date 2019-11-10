Боевики обстреляли грузовик украинских военных, много раненых

У Новогнатовки обстреляли грузовик ВСУ. Фото: Цензор.нет

На Донбассе боевики обстреляли машину украинских военных, есть раненые.

Обстрел произошел вблизи села Новогнатовка, сообщает Цензор.НЕТ.

Боевики обстреляли грузовик 128-й горно-штурмовой бригады противотанковой управляемой ракетой. Как отмечается, всего было сделано 2 пуска ПТУР. Ранения получили 4 украинских военных, грузовик серьезно поврежден.

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Штаб Операции Объединенных сил обнародовал данные о потерях российских оккупационных войск в Донбассе за неделю. С 1 по 8 ноября 2019 боевики потеряли 30 человек.