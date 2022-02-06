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воскресенье, 06 февраля 2022 10:31

Боевики нарушили режим тишины на Донбассе: двое украинских военных ранены

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Боевики нарушили режим тишины на Донбассе: двое украинских военных ранены
Двое украинских военных получили ранения на Донбассе. Фото: slovoidilo

На Донбассе вчера, 5 февраля, боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня.

Оккупанты применили стрелковое оружие, беспилотники, ручные и автоматические гранатометы. Об этом сообщает пресс-служба ООС в Facebook.

"Вооруженные формирования РФ обстреляли населенный пункт Павлополь, применив 2 беспилотных летательных аппарата, с которых сбросили 4 гранатометных выстрела, предположительно ВОГ-17. Взрывами повреждено здание школы. Потерь среди гражданского населения нет. В сторону Песков оккупанты дважды открывали огонь из стрелкового оружия. Возле Пищевика российские наемники дважды обстреливали позиции украинских защитников из автоматических станковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия", - сказано в сообщении.

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Двое украинских военнослужащих получили ранения. Бойцы находятся в лечебных учреждениях, состояние их здоровья – удовлетворительное.

Служба безопасности Украины разоблачила боевика так называемой МГБ ДНР в издевательствах над военнопленными и мирными гражданами в застенке "Изоляция". Это кум главного палача "Изоляции" Дениса Куликовского.

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