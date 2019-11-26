Боевики начали подбираться к мирным территориям

На иллюстративном фото боевики, одетые в форму российской армии. Фото: Reuters

Российские боевики начали обустраивать новые огневые позиции для минометов и артиллерии.

Свозят на передовую боеприпасы, которые сохраняют с нарушением техники безопасности, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Минобороны Украины.

"Так, 23 ноября в результате нарушения российскими наемниками пожарной безопасности произошел взрыв боеприпасов в 3 отдельной мотострелковой бригады 1 АК (Донецк) ВС РФ. Командование противника пытается скрыть причины и последствия этого события. В то же время российские пропагандисты воспользовались указанным случаем для съемок фейковых видео материалов о якобы обстрел со стороны Объединенных сил для обвинения наших воинов в нарушении режима прекращения огня ", - сообщили в украинском разведке.

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На участке разведения в районе Станицы Луганской российские оккупанты начали перекладуваты рельсы на железнодорожном мосту. Об этом в своем отчете написали сотрудники мониторинговой миссии ОБСЕ.