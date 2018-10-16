Боевики "Корсы" показали, как в Горловке готовят к войне детей

В оккупированной пророссийскими наемниками-боевиками Горловке вербуют для войны несовершеннолетних.

В воскресенье, 14 октября, так называемый военный комиссариат ДНР для учеников ВПК "Корса" провел "экскурсию". Детям боевики показывали военную технику, провели урок разборки-сборки АК, ручного пулемета.

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Боевики рассказали и показали свои казарменные будни.

30 сентября вблизи оккупированной Горловки в результате взрыва погибли 3 детей. Двум мальчикам было по 13 лет, еще одному - 12. Выжил только 10-летний мальчик, он с тяжелыми травмами - в больнице.