Боевики хотели отобрать автомобиль у наблюдателей ОБСЕ

Боевики напали на представителей ОБСЕ. Фото: Facebook

На Донбассе, в районе населенного пункта Гарнэ, боевики напали на представителей СММ ОБСЕ и хотели отобрать у них авто.

"В результате нападения был совершен акт вандализма - поврежден автомобильный транспорт и осуществлено надругательство над символикой ОБСЕ", - рассказал офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" в Facebook.

Нападавшими оказались боевики из первой мотострелковой бригады и четвёртый мобильной мотострелковой бригады. Командир первой МСБ, с целью сокрытия факта участия его личного состава в преступных действиях, решил "арестовать" трех преступников, которые в дальнейшем были доставлены в КСП 1 мсб.

"В настоящее время в т.н. СМИ "ЛНР" активно распространяется информация о нападении на представителей ОБСЕ неопределенных лиц, в связи с чем в "ЛНР" проводятся оперативно-розыскные мероприятия", - отметил "Штирлиц".

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Нападавших удалось установить, среди них: Сорокин Виктор Владимирович 28.11.1980 -. рядовой, старший наводчик 2 мин.розс.1 мин. взв. мин.батр 1 мсб. оккупантов.

Ковальчук Владислав Викторович - 10.06.1975 ст.солдат, водитель отделение арт.развидкы взвода управления оккупантов. Грабко Сергей Викторович 25.06.1987 рядовой, водитель-гранатометчик 2 мин.роз. 1 мин.взв. мин.батр 1 мсб. оккупантов.

На Донбассе рядовым боевикам платят около 8,5 грн в час, месячная зарплата составляет 6000 гривен. Об этом написал блогер фашиков Донецкий, которому удалось пообщаться с боевиком.