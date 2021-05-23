Боевики дважды нарушили режим тишины

Оккупанты обстреляли украинские позиции. Фото: vchasnoua.com

С начала суток на Донбассе зафиксировали 2 нарушения режима прекращения огня со стороны формирований боевиков.

Боевых потерь в результате вражеского огня нет. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

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Вблизи поселка Гранитное враг применил крупнокалиберные пулеметы и станковые противотанковые гранатометы, а у Светлодарска - еще и автоматические станковые гранатометы.

20 мая боевики обстреляли жилые районы Марьинки со станковой противотанкового гранатомета - обошлось без жертв. Стреляли из населенного пункта Шахта "Трудовская" на окраине Донецка, сообщает штаб ООС.