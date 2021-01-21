Оккупанты открывали огонь из гранатометов. Фото: Facebook

От начала текущих суток на Донбассе боевики дважды нарушили режим прекращения огня.

Так, недалеко от Красногоровки враг открывал огонь из автоматического и станковой гранатометов и стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

На обстрелы противника украинские военнослужащие оказали адекватный ответ.

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Кроме этого, неподалеку Марьинки и Красногоровки обнаружили пролет враждебных беспилотников типа "квадрокоптер" с пересечением линии разграничения. Оба БПЛА подавили средствами РЭБ.

О факте нарушения режима прекращения огня сообщили представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди наших защитников нет.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой украинским воинами.

Оккупационные власти хотят провести новый "референдум" в Донбассе. Ее представители якобы предложили членам Совета безопасности ООН задействовать международно признанные механизмы.