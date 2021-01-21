Боевики дважды нарушили режим прекращения огня

 
Ексклюзивы
1/5
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Просмотров: 0
"Правительству нужно признать, что на рынке электрической энергии есть проблемы" - эксперт о тарифах
"Правительству нужно признать, что на рынке электрической энергии есть проблемы" - эксперт о тарифах
1 Просмотров: 576
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Бог не хочет, чтобы мы были бедные и голодные - раввин Вольф
Просмотров: 639
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Непонятно, почему черным актерам так хочется играть белых - искусствовед
Просмотров: 1404
Трамп сделал Украину токсичной
Трамп сделал Украину токсичной
1 Просмотров: 675
Остаток советских традиций: экономист о переносе рабочих дней на выходные
Остаток советских традиций: экономист о переносе рабочих дней на выходные
Просмотров: 342
"Народ на локдауне спивается" - магазины наплевали на карантин и обходят запреты
"Народ на локдауне спивается" - магазины наплевали на карантин и обходят запреты
Просмотров: 2430
Украина движется в сторону цивилизации - Ройтбурд
Украина движется в сторону цивилизации - Ройтбурд
Просмотров: 567
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Просмотров: 2538
На Зеленского готовы работать только коррупционеры - Мартыненко
На Зеленского готовы работать только коррупционеры - Мартыненко
Просмотров: 657
Фото
Все фото
3
5
10
13
3
СБУ &quot;поймала&quot; российского наемника
СБУ "поймала" российского наемника
Ветеранку АТО задержали за &quot;участие в параде пленных&quot; - Белозерская указала на ошибку
Ветеранку АТО задержали за "участие в параде пленных" - Белозерская указала на ошибку
Президент почтил погибших украинских воинов
Президент почтил погибших украинских воинов
Украина чтит память киборгов Донецкого аэропорта
Украина чтит память киборгов Донецкого аэропорта
СБУ остановила продажу лекарств террористам ДНР
СБУ остановила продажу лекарств террористам ДНР
Видео
Все видео
Боевики вернут пленных украинцев
Боевики вернут пленных украинцев
Украинские воины огнем ответили за раненого товарища
Украинские воины огнем ответили за раненого товарища
Россияне признались в теракте в Волновахой
Россияне признались в теракте в Волновахой
"Всеобъемлющее перемирие" на Донбассе: 11 обстрелов и раненый воин ВСУ
"Всеобъемлющее перемирие" на Донбассе: 11 обстрелов и раненый воин ВСУ
Перемирие в действии: российские наемники палят из тяжелого оружия, наши - отвечают
Перемирие в действии: российские наемники палят из тяжелого оружия, наши - отвечают
Интервью
1/5
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Байден знает, что Украина - та точка, где можно и нужно противостоять России
Просмотров: 0
Он - надменный. И дает поблажки избранным - в чем упрекают Фонсеку в "Роме"
Он - надменный. И дает поблажки избранным - в чем упрекают Фонсеку в "Роме"
Просмотров: 369
Право на скоростной интернет записано в конституции. Нужно брать пример с Эстонии
Право на скоростной интернет записано в конституции. Нужно брать пример с Эстонии
Просмотров: 180
Трамп сделал Украину токсичной
Трамп сделал Украину токсичной
1 Просмотров: 675
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Просмотров: 2538
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
21 января 2021
Просмотров: 72
Знизу вгору
Я бачив дивний сон перед Водохрещем. Немов у стелі, лівіше од комина, з'явилась ополонка — така, як ото прорубують у кризі, коли ловлять зимою ...
четверг, 21 января 2021 19:04

Боевики дважды нарушили режим прекращения огня

  Комментировать
Боевики дважды нарушили режим прекращения огня
Оккупанты открывали огонь из гранатометов. Фото: Facebook

От начала текущих суток на Донбассе боевики дважды нарушили режим прекращения огня.

Так, недалеко от Красногоровки враг открывал огонь из автоматического и станковой гранатометов и стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

На обстрелы противника украинские военнослужащие оказали адекватный ответ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стало известно, кого оккупанты привлекли к переговорам ТКГ

Кроме этого, неподалеку Марьинки и Красногоровки обнаружили пролет враждебных беспилотников типа "квадрокоптер" с пересечением линии разграничения. Оба БПЛА подавили средствами РЭБ.

О факте нарушения режима прекращения огня сообщили представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди наших защитников нет.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой украинским воинами.

Оккупационные власти хотят провести новый "референдум" в Донбассе. Ее представители якобы предложили членам Совета безопасности ООН задействовать международно признанные механизмы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Боевики дважды нарушили режим прекращения огня». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
января

Зеленского выдвинули в президенты

Атомную лодку спустили на воду

Изобрели устройство для казни людей

День Соборности : миллионы украинцев создали живую цепь

Мужчина сжег себя возле могилы Тараса Шевченко

Стартовала автомобильная гонка

Арестовали академика Сахарова

Умер архитектор переворота

Войска расстреляли мирную демонстрацию

5 человек погибли во время взрыва в доме

Самое читаемое
Показали уникальные фото диких коров в Чернобыльской зоне
Показали уникальные фото диких коров в Чернобыльской зоне
3
 Просмотров: 46371
54-летняя актриса в мини-бикини свела с ума потрясающими формами
54-летняя актриса в мини-бикини свела с ума потрясающими формами
5
 Просмотров: 13482
Потусторонний мир: женщина описала увиденное во время клинической смерти
Потусторонний мир: женщина описала увиденное во время клинической смерти Просмотров: 12411
Ветеранку АТО задержали за &quot;участие в параде пленных&quot; - Белозерская указала на ошибку
Ветеранку АТО задержали за "участие в параде пленных" - Белозерская указала на ошибку
5
 Просмотров: 9198
Рассказали о мужчине, который обезглавил отца и выпотрошил товарища
Рассказали о мужчине, который обезглавил отца и выпотрошил товарища Просмотров: 8514
Донбасс
В вопросе обмена пленными Путин сделал Зеленскому подножку - Сенцов
В вопросе обмена пленными Путин сделал Зеленскому подножку - Сенцов Просмотров: 666
Стало известно, кого оккупанты привлекли к переговорам ТКГ
Стало известно, кого оккупанты привлекли к переговорам ТКГ Просмотров: 513
Все время в итальянской тюрьме меня пытались спровоцировать - Маркив
Все время в итальянской тюрьме меня пытались спровоцировать - Маркив
 Просмотров: 432
СБУ "поймала" российского наемника
СБУ "поймала" российского наемника
3
 Просмотров: 576
Путин не хочет прекращать войну против Украины - Уолкер
Путин не хочет прекращать войну против Украины - Уолкер 1 Просмотров: 621
Больше всего комментируют
8
Он не на своем месте и это беда - Андрухович о Зеленском
5
Бесплатная доставка за 3 часа: как работает изнутри самый удобный сервис в Украине
3
Прекращение конфликта на Донбассе возможно лишь при желании Путина - Арестович
2
Зеленский: Буду рад приветствовать Байдена в Киеве
2
Замминистра, которого поймали за рулем нетрезвым, уволят
Голосов: 10259
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть