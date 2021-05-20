Боевики четыре раза обстреляли позиции ВСУ

С начала суток на Донбассе боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня.
Так, в районе Гнутово оккупанты обстреляли украинские позиции из автоматических станковых гранатометов, сообщает штаб ООС.
Неподалеку Троицкого и Авдеевки противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов, а у Новоселовки - еще и из крупнокалиберных пулеметов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Снайпер оккупантов подстрелили воина ВСУ
Боевых потерь среди наших защитников нет. На обстрелы противника украинские военные открывали огонь.
Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас посетила контрольный пункт въезда-выезда на линии соприкосновения. Осмотрела сооружения сервисной зоны.
Комментарии