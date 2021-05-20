Боевики четыре раза обстреляли позиции ВСУ

 
Ексклюзивы
1/5
Поиски украинки в Турции: мобильные вышки "засекли" телефон пропавшей
Поиски украинки в Турции: мобильные вышки "засекли" телефон пропавшей
Просмотров: 531
Пирожные, круассаны и самолеты: Зеленский готовится к разговору с журналистами
Пирожные, круассаны и самолеты: Зеленский готовится к разговору с журналистами
Просмотров: 1053
Появление роз на вышиванках связано с французским мылом - етнологиня
Появление роз на вышиванках связано с французским мылом - етнологиня
Просмотров: 243
От 500 грн: спрос на вышиванки вырос в три раза
От 500 грн: спрос на вышиванки вырос в три раза
Просмотров: 252
Кабмин обновил правила назначения субсидий: что изменилось
Кабмин обновил правила назначения субсидий: что изменилось
Просмотров: 2071
Для Зеленского Кличко не конкурент, но ударить по нему - достойно
Для Зеленского Кличко не конкурент, но ударить по нему - достойно
1 Просмотров: 522
Боль за грудиной и в нижней челюсти - как распознать инфаркт
Боль за грудиной и в нижней челюсти - как распознать инфаркт
Просмотров: 459
Владельцы евроблях будут платить за растаможивание €1 тыс.
Владельцы евроблях будут платить за растаможивание €1 тыс.
Просмотров: 513
Умер школьник, которого нашли в тире с простреленной головой
Умер школьник, которого нашли в тире с простреленной головой
Просмотров: 1431
Нашли крайнего ко второй годовщине президентства Зеленского
Нашли крайнего ко второй годовщине президентства Зеленского
Просмотров: 792
Фото
Все фото
3
21
15
4
12
Скандал с выброшенными паспортами: муж участницы распространял пропаганду террористов
Скандал с выброшенными паспортами: муж участницы распространял пропаганду террористов
&quot;Кто нам вернет время?&quot; - как судили фигурантов дела Шеремета
"Кто нам вернет время?" - как судили фигурантов дела Шеремета
&quot;Лучше бы этих ветеранов не было&quot; — как в Киеве выбирали непокоренных
"Лучше бы этих ветеранов не было" — как в Киеве выбирали непокоренных
Флешмоб и военные сборы: как в Украине празднуют День резервиста
Флешмоб и военные сборы: как в Украине празднуют День резервиста
Показали оборонные учения украинских артиллеристов в Польше
Показали оборонные учения украинских артиллеристов в Польше
Видео
Все видео
Привыкшие к камуфляжным будням глаза радуются вышиванкам: военные растрогали праздничным видео
Привыкшие к камуфляжным будням глаза радуются вышиванкам: военные растрогали праздничным видео
''Нептун'', грузовики и беспилотники - какие новинки получили Вооруженные силы
''Нептун'', грузовики и беспилотники - какие новинки получили Вооруженные силы
"От взрывов по стенам пошли трещины. Жизнь пролетела перед глазами" - как украинка сбежала от войны в Польшу
"От взрывов по стенам пошли трещины. Жизнь пролетела перед глазами" - как украинка сбежала от войны в Польшу
День матери: украинские воины передали поздравления с передовой
День матери: украинские воины передали поздравления с передовой
"Бог любит пехоту" - Украина поздравляет с праздником сухопутные войска ВСУ
"Бог любит пехоту" - Украина поздравляет с праздником сухопутные войска ВСУ
Интервью
1/5
Рынок земли будет развиваться динамичнее при государственной поддержки фермеров - эксперт
Рынок земли будет развиваться динамичнее при государственной поддержки фермеров - эксперт
Просмотров: 45
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
Просмотров: 225
Часть Украины уйдет под воду - что нам готовит глобальное потепление
Часть Украины уйдет под воду - что нам готовит глобальное потепление
Просмотров: 2898
Боль за грудиной и в нижней челюсти - как распознать инфаркт
Боль за грудиной и в нижней челюсти - как распознать инфаркт
Просмотров: 459
Зеленский стремится поссорить Кличко с Порошенко - эксперт
Зеленский стремится поссорить Кличко с Порошенко - эксперт
1 Просмотров: 657
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
20 мая 2021
Просмотров: 90
Наші українці
Років десять тому наткнувся на статтю про канадських хокеїстів українського походження. Знайомий мені з дитинства із розповідей радянських ...
четверг, 20 мая 2021 19:48

Боевики четыре раза обстреляли позиции ВСУ

  Комментировать
Боевики четыре раза обстреляли позиции ВСУ
Оккупанты нарушили режим тишины на Донбассе. Фото: facebook.com/pressjfo.news

С начала суток на Донбассе боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня.

Так, в районе Гнутово оккупанты обстреляли украинские позиции из автоматических станковых гранатометов, сообщает штаб ООС.

Неподалеку Троицкого и Авдеевки противник открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов, а у Новоселовки - еще и из крупнокалиберных пулеметов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Снайпер оккупантов подстрелили воина ВСУ

Боевых потерь среди наших защитников нет. На обстрелы противника украинские военные открывали огонь.

Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас посетила контрольный пункт въезда-выезда на линии соприкосновения. Осмотрела сооружения сервисной зоны.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Боевики четыре раза обстреляли позиции ВСУ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
мая

Основали премию для отмечания достижений в культуре и искусстве

Создали легендарную украинскую рок-группу

72 суток в камере смертников. Лукъяненко приговорили к смерти

Запретили слушать Газманова, Боярского и Лепса

"Шахтер" выиграл Кубок УЕФА

Назвали зарплаты банковских работников: кому платят больше всего

Два года в Украине нет посла США

"Мчался" с неразрешенной скоростью: арестовали таксиста

10 фактов о джинсах

Семь лет тюрьми за секс. Учительница с учеником поженились

В трех винницких маршрутках произошли теракты

Зеленский принес присягу президента

Пилот совершил рекордный перелет

Ученый впервые описал ВИЧ/СПИД

"Она святая и пахнет медом" - священник выкопал тело матушки и заставил ее молиться

Самое читаемое
Гороскоп на 20 мая: в чьи двери постучит успех
Гороскоп на 20 мая: в чьи двери постучит успех
 Просмотров: 10656
Такого не было со времен Гитлера: американский Конгресс принял резолюцию по Крыму
Такого не было со времен Гитлера: американский Конгресс принял резолюцию по Крыму Просмотров: 8217
&quot;А что, секса не будет?&quot;: художница показала искусство связывания
"А что, секса не будет?": художница показала искусство связывания
25
 Просмотров: 7902
Самая молодая миллиардерша отдыхает на яхте и делится жаркими кадрами
Самая молодая миллиардерша отдыхает на яхте и делится жаркими кадрами
5
 Просмотров: 5787
Дочь Брюса Уиллиса эротично позировала топлесс
Дочь Брюса Уиллиса эротично позировала топлесс
4
 Просмотров: 5391
Донбасс
Судьбу Донбасса могут решить на всеукраинском референдуме
Судьбу Донбасса могут решить на всеукраинском референдуме Просмотров: 630
Привыкшие к камуфляжным будням глаза радуются вышиванкам: военные растрогали праздничным видео
Привыкшие к камуфляжным будням глаза радуются вышиванкам: военные растрогали праздничным видео
 Просмотров: 243
Боевики ослепляют украинских военных запрещенными российскими лазерами: фотодоказательство
Боевики ослепляют украинских военных запрещенными российскими лазерами: фотодоказательство Просмотров: 648
Россияне атаковали украинские позиции в двух населенных пунктах
Россияне атаковали украинские позиции в двух населенных пунктах Просмотров: 360
На Донбассе умер украинский военный
На Донбассе умер украинский военный Просмотров: 522
Больше всего комментируют
19
Пропавший экс-суддя Чаус записал новое видеообращение
6
В США украинского нардепа назвали агентом России
2
Зеленский в российском национальном костюме поздравил украинцев с Днем вышиванки
1
Замах
1
Зеленский стремится поссорить Кличко с Порошенко - эксперт
Голосов: 11127
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть