Боевики через интернет продают украденное Россией имущество Укрзализныци

На Донбассе через интернет продают украденные вагоны "Укрзализныци". Фото: primamedia

Оккупация Россией Донецкой и Луганской областей привела к краже более 30 тыс. вагонов Укрзализныцы.

Это украинское имущество осталось на оккупированной боевиками территории. Об этом рассказала народная депутатка Украины Ирина Геращенко во время выступления в парламенте.

"Российская агрессия привела по сути к краже в Укрзализныцы и Украины более 30 тыс. вагонов, оставшихся на оккупированной территории Донецка и Луганска (областей - Gazeta.ua). Тема этой кражи является одной из ключевых во время заседания работы экономической группы в Минске. Мы требуем от РФ, полностью контролируемых ее боевиков отдать Украине эти вагоны, в том числе 85 вагонов, закупленных до 2014-го за кредит ЕБРР", - сообщила Геращенко.

Кроме того, чиновница отметила, что украденные вагоны сейчас продаются "на российских и сепарских сайтах".

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"На российских и сепарських сайтах есть информация, заявления и анонсы, мол, покупайте украденные в Украине вагоны. Они еще краденым этим имуществом, как мародеры, торгуют", - добавила Геращенко.

В Донецкой области правоохранители задержали 4 злоумышленников, демонтировавших железнодорожные пути в прифронтовом Ясиноватском районе. Воры вырезали рельсы на заказ, используя при этом коммунальную спецтехнику.