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воскресенье, 29 ноября 2020 09:53

Боевики 9 раз нарушили режим тишины: потерь среди украинских защитников нет

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Боевики 9 раз нарушили режим тишины: потерь среди украинских защитников нет
Как прошли сутки на Донбассе. Фото: https://www.facebook.com/pressjfo.news

Вчера вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 9 раз нарушили достигнутые мирные договоренности.

Оккупанты стреляли из крупнокалиберного пулемета неподалеку Луганского. Применяли ручной противотанковый гранатомет и использовали стрелковое оружие вблизи Южного.

"Еще четыре нарушения режима прекращения огня задокументировано в районе населенного пункта Водяное. На этом участке в течение суток противник применял минометы калибра 120 мм и 82 мм, вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. А в вечернее время со стороны временно оккупированной Ужовки в направлении Водяного враг совершил дистанционное минирование позиций наших войск, использовав запрещенные мины ПОМ-2"- сообщают в генштабе ООС.

Также, на Приазовье задокументировали пролет квадрокоптера с пересечением линии разграничения. Украинский средствами радиоэлектронной борьбы работа вражеского беспилотника подавлена.

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С начала текущих суток нарушений режима тишины не было.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

В оккупированной Горловке Донецкой обл. произошло несколько взрывов на заводе Энергомаш. Сообщают, что погибли 12 оккупантов. Среди них майор Вооруженных сил РФ. Взрыв уничтожил несколько зенитно-ракетных комплексов "Оса" и боеприпасы к ним.

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